Опасный алкоголь: как не стать жертвой суррогата и кому можно пожаловаться

В Ленинградской области зафиксирован случай массового отравления суррогатным алкоголем. За последние двое суток в городе Сланцы и деревне Гостицы погибли 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. У некоторых из жертв в крови обнаружен метанол. Региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела после отравления спиртосодержащей продукцией двух человек в Кингисеппском районе Ленинградской области.
По словам врачей, последствия употребления метанола могут по-разному сказаться на организме. Это может быть как тошнота и рвота, так и нарушение зрения. Причем отличить контрафактный алкоголь от легально не так уж и сложно: достаточно покупать его в проверенных магазинах и ни в коем случае не приобретать его у тех, кто изготавливает его частным образом с нарушением законодательства.
В случае выявления суррогатной продукции, можно обратиться на горячую линию «Антиконтрафакта», в полицию или прокуратуру. Подробнее про симптомы, отличия контрафактного алкоголя от законного и куда обращаться в случае обнаружения незаконной торговли — в материале URA.RU.
Симптомы отравления метанолом
Врачи характеризуют отравление метанолом следующим образом: первоначально наблюдаются признаки стандартного алкогольного опьянения, однако впоследствии в организме формируется более опасное токсичное соединение. Это приводит к развитию метаболического ацидоза, который становится причиной выраженной острой клинической симптоматики. Об этом рассказал руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин.
«Тошнота рвота, боли в животе верхней его половине, слабость, возможное нарушение зрения — одни из важных симптомов, когда жалобы представлены в виде нарушения зрения. Как правило, это появление пелены перед глазами, появление белых мушек. Ну и, соответственно, если пациента не лечить, то это все может закончиться очень печально», — сказал Лодягин в разговоре с РЕН ТВ.
Как помочь пострадавшему при отравлении алкоголем
По словам Лодягина, в случае, если человек, отравившийся метанолом, пребывает без сознания, его следует уложить на бок, чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути. Если же пострадавший находится в сознании и его защитные рефлексы сохранены, необходимо сделать промывание желудка. После чего немедленно позвонить в скорую помощь.
Как отличить суррогатный алкоголь от легального
Место приобретения
В первую очередь следует учитывать, где приобретается алкогольная продукция. Реализация спиртных напитков разрешена только в официальных розничных точках, обладающих соответствующей лицензией. К ним относятся супермаркеты, специализированные магазины и иные легальные объекты торговли, имеющие разрешение на продажу алкоголя. Покупка алкоголя «с рук», на стихийных рынках, в ларьках, палатках, киосках, а также через интернет-сайты без подтверждения законности их деятельности может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.
Визуальный осмотр бутылки
Определенные характеристики внешнего вида бутылки могут служить поводом для сомнений у покупателей. Особое внимание следует обратить на наличие царапин, подтеков, поврежденных или неровно наклеенных этикеток, а также на нехарактерный оттенок стекла, признаки ржавчины или потертости на колпачке. Кроме того, исправный колпачок не должен свободно вращаться и пропускать жидкость при переворачивании бутылки. В случае проверок не всегда стоит полагаться на обоняние. По словам сомелье Алексея Зотова, оно может подвести человека.
«Не стоит полагаться на свое обоняние, потому что это всегда риск. Чача — это продукт дистилляции. Берется жмых виноградный, сбраживается сусло и потом дистиллируется. Если вы не знаете и не видели, как ее производят, а проверить не можете, это очень всегда высокий риск», — сказал Зотов в разговоре с URA.RU.
Вся маркировка на упаковке обязана быть представлена на русском языке и включать достоверные сведения о производителе, содержании алкоголя, составе продукта, дате розлива, сроке годности, а также ссылку на нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен напиток. Кроме того, на упаковке обязательно должно содержаться предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя.
Минимальная цена алкоголя
Покупателям стоит обращать внимание на цену алкоголя. Согласно распоряжению Минфина, с 2025 года минимальная розничная стоимость водки крепостью 40 градусов составляет 349 рублей за 0,5 литра, коньяка — 651 рубль за тот же объем, а бренди — 472 рубля. Для игристых вин и шампанского объемом 0,75 литра, а также иных алкогольных напитков, произведенных из дистиллятов виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного или вискового происхождения, минимальная цена установлена на уровне не ниже 239 рублей.
Маркировка напитков
В России каждая бутылка алкогольной продукции подлежит обязательной маркировке, что является одним из основных требований обеспечения безопасности на рынке. Для алкогольных изделий отечественного производства с содержанием спирта выше 9% предусмотрено нанесение специальной федеральной марки. Импортные напитки, в свою очередь, обязаны иметь акцизную марку.
Наличие данных обозначений свидетельствует о том, что товар прошел официальную регистрацию и был внесен в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), которая осуществляет надзор за производством и оборотом алкогольной продукции на территории страны. Марка должна сохранять целостность, быть без повреждений, а ее надписи — хорошо читаемыми. Сведения, указанные на марке, обязаны полностью совпадать с информацией на этикетке изделия.
Проверить алкоголь можно в приложении
Приложение «Антиконтрафакт Алко» работает на Android и iOS. Оно связано с базой ЕГАИС. С помощью этого приложения можно сканировать акцизные или специальные марки, а также QR-коды на чеках. После сканирования пользователь сразу получает информацию о товаре: кто его произвел, когда был разлит, какая крепость и объем, а также разрешен ли он к продаже. Если приложение обнаружит подделку, можно отправить жалобу и отметить магазин на карте.
Куда жаловаться в случае отравления алкоголем
Для подтверждения факта отравления и установления его причин следует обратиться в медицинское учреждение — больницу или поликлинику. Помимо этого, рекомендуется предъявить претензию продавцу с требованием компенсации ущерба. Также необходимо подать соответствующее заявление в полицию и прокуратуру.
Потребители также имеют возможность направить претензию в Роспотребнадзор, а также подать жалобу посредством бесплатного приложения «Антиконтрафакт Алко» или воспользоваться специализированным сервисом «Проверка марок», размещенным на официальном сайте Росалкогольтабакконтроля.
Кроме того, россияне могут обратиться на горячую линию "Антиконтрафакт" на единый федеральный бесплатный номер 8 800 333 5 112. Звонки принимаются ежедневно в круглосуточном режиме.
