Mash: цена на кофе в России упадет и будет соответствовать качеству

После Нового года кофе в России может подешеветь на 15 процентов. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.
Ожидается, что цены снизятся благодаря дождям, прошедшим в странах Южной Америки, особенно в Бразилии, на долю которой приходится основная часть мирового производства арабики. Засуха, наблюдавшаяся в прошлом году, негативно сказалась на урожайности — фермеры столкнулись с сокращением доходов, а введенные налоги и меры по сдерживанию поставок способствовали росту цен на мировом рынке.
В то же время специалисты отмечают и отрицательные стороны. Продавцам предстоит реализовать имеющиеся запасы, что в ближайшей перспективе может негативно сказаться на вкусе напитка.
Ранее сообщалось, что в августе на мировом рынке наибольший рост стоимости был зафиксирован у кофе сортов арабика и робуста. За отчетный период цена арабики увеличилась на 29%, а робуста подорожала в 1,5 раза. На лондонской бирже сахар подорожал на 4,9%. В сегменте металлов наиболее заметное удорожание показал неодим, стоимость которого возросла на 20%. В то же время бензин на Нью-Йоркской товарной бирже подешевел на 13,2%. Лидером по снижению цены в августе стали пиломатериалы — их стоимость упала на 19,2%, передает 360.ru.
