Стало известно, как зарабатывает сбежавшая из России Ингеборга Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте после отъезда из России, пропала с радаров для широкого зрителя. Выяснилось, что из профессии артистка не ушла. Она влилась в компанию таких же уехавших деятелей и теперь демонстрирует свои таланты на западной сцене. URA.RU рассказывает, где сейчас играет актриса.
Ингеборга в настоящий момент принимает участие в постановке режиссера Александра Молочникова Seagull: True Story («Чайка: Подлинная история») по мотивам «Чайки» Чехова. Оригинальную пьесу написал Эли Рэри. Главный герой спектакля — режиссер по имени Кон.
Сюжет прямо пересекается с событиями последних трех лет и, по словам Молочникова, отражает его жизнь. Дапкунайте играет роль Ольги. «Приютила» постановка еще одного беглеца — актера Андрея Бурковского, который также не скрывает своей антроссийской позиции.
Постановка в настоящий момент идет в Лондоне в Мэрилебонском театре, который вмещает порядка 500 зрителей. Цены на билеты в переводе в рубли стартуют от 3 тысяч и достигают восьми тысяч. В начале октября на сцене будет гала-перфоманс, в котором Молочников сыграет Кона, там максимальная цена составит более 22 тысяч рублей.
Если посчитать по среднему арифметическому, за полный зал обычной постановки общий заработок составит чуть более 2,5 млн рублей. Сказать, что это скромно, особенно в ценами в Лондоне, ничего не сказать. И это при условии, что только актеров, задействованных в постановке, десять человек. Какая зарплата у каждого — остается лишь догадываться.
