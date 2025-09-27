Лавров раскритиковал Запад за саботаж по иранской ядерной сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки возобновить международные санкции против Ирана являются незаконными. В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН он раскритиковал действия Запада, который накануне отклонил предложение России и Китая продлить сроки действия соглашения 2015 года по иранской ядерной программе.
«Вчера в Совете Безопасности Запад отклонил разумную инициативу Китая и России о продлении сроков действия ядерного соглашения, чтобы предоставить дипломатии больше времени. Это подтвердило курс Запада на саботаж конструктивных решений в Совете Безопасности ООН и попытки добиться от Ирана односторонних уступок через шантаж и давление. Мы считаем такую политику неприемлемой, а все действия Запада по восстановлению санкций против Ирана незаконными», — заявил Лавров. Трансляция с его выступлением доступна на сайте МИД РФ.
Ранее Совбез ООН отклонил проект резолюции России и Китая, который предусматривал техническое продление сроков действия иранской ядерной сделки, подписанной в 2015 году (резолюция 2231). Западные страны утверждают, что это решение может привести к восстановлению антииранских санкций, которые, как ожидается, будут введены в ближайшие дни. Однако Россия не признает законность этих действий, считая их нарушением международных норм.
Ядерное соглашение 2015 года (СВПД) было заключено между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Оно предусматривало снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, при президенте Дональде Трампе, США вышли из соглашения и вновь ввели санкции против Ирана, что привело к ответным мерам со стороны Тегерана, включая постепенное сокращение обязательств по соглашению.
