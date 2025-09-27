Россия не рассматривает возможность нападения на государства НАТО. В то же время любая проявленная в отношении России агрессия встретит жесткий и решительный ответ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.
«У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД РФ заявил, что у представителей НАТО и Евросоюза (ЕС) не должно возникать никаких сомнений по этому вопросу. По его словам, среди западных политиков есть те, кто не только внушает своим гражданам неизбежность конфликта с Россией и призывает к ужесточению экономии, но и открыто говорит о подготовке к агрессии против Калининградской области и других регионов России.
Кроме того, Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные провокационные заявления, подчеркивая, что угрозы применения силы в адрес России становятся все более частыми, несмотря на бездоказательные обвинения в якобы планируемом нападении на государства НАТО и ЕС.
В ходе выступления Лавров также заявил, что сегодняшний мир сталкивается с попытками международных игроков «похоронить» решение Организации Объединенных Наций (ООН) о создании независимого палестинского государства. По его оценке, сложившаяся ситуация требует немедленных мер для предотвращения подобного развития событий, что было решительно поддержано участниками Международной конференции высокого уровня по палестинскому вопросу.
