Лавров: США проявляют готовность к прагматичному взаимодействию по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на продолжение российско-американского диалога как на важный шаг в решении украинского кризиса. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он отметил, что Москва видит в подходах текущей администрации США стремление не только к поиску реальных путей урегулирования ситуации в Украине, но и к развитию прагматичных отношений, не поддающихся идеологическому давлению.
«Мы связываем определенные надежды с продолжением диалога между Россией и США, особенно после саммита на Аляске. Мы видим, что в подходах нынешней администрации США есть желание способствовать поиску реальных решений по украинскому кризису, а также развивать прагматичное взаимодействие без идеологических предвзятостей», — сказал Лавров. Трансляция с его выступлением доступна на сайте МИД РФ.
Ранее в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке госсекретарь США Марко Рубио призвал Москву предпринять шаги для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость значимых мер со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал заинтересованность Москвы в активизации диалога с Вашингтоном по ключевым вопросам, включая украинский кризис.
