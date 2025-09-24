Госсекретарь США на полях ООН обратился к Лаврову с просьбой по Украине

Лавров посещает Нью-Йорк
Лавров посещает Нью-Йорк Фото:

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву предпринять шаги для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США. По данным ведомства, встреча прошла в ходе сессии Генассамблеи ООН и была посвящена вопросам двусторонних отношений и международной безопасности.

«Госсекретарь повторил призыв президента [Дональда] Трампа к прекращению [конфликта]. И подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в официальном заявлении.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Москвы по итогам переговоров. По его словам, Россия рассчитывает на ускорение диалога с США по ключевым вопросам, от которых зависит развитие двусторонних отношений. Песков отметил, что накопившиеся разногласия между странами осложняют поиск компромиссов, однако российская сторона заинтересована в активизации контактов и выработке решений по актуальным вопросам.

Кроме того, Песков в ходе конференц-колла сообщил, что Москва поддерживает продолжение диалога с Вашингтоном по линии дипломатических ведомств и надеется на конструктивный подход со стороны американских коллег. Пресс-секретарь уточнил, что речь идет не только об украинском вопросе, но и о более широком спектре проблем, препятствующих развитию сотрудничества между странами, подробности — в нашем материале.

