Госсекретарь США на полях ООН обратился к Лаврову с просьбой по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву предпринять шаги для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США. По данным ведомства, встреча прошла в ходе сессии Генассамблеи ООН и была посвящена вопросам двусторонних отношений и международной безопасности.
«Госсекретарь повторил призыв президента [Дональда] Трампа к прекращению [конфликта]. И подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в официальном заявлении.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Москвы по итогам переговоров. По его словам, Россия рассчитывает на ускорение диалога с США по ключевым вопросам, от которых зависит развитие двусторонних отношений. Песков отметил, что накопившиеся разногласия между странами осложняют поиск компромиссов, однако российская сторона заинтересована в активизации контактов и выработке решений по актуальным вопросам.
Кроме того, Песков в ходе конференц-колла сообщил, что Москва поддерживает продолжение диалога с Вашингтоном по линии дипломатических ведомств и надеется на конструктивный подход со стороны американских коллег. Пресс-секретарь уточнил, что речь идет не только об украинском вопросе, но и о более широком спектре проблем, препятствующих развитию сотрудничества между странами, подробности — в нашем материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.