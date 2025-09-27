Лавров выступил с неожиданной инициативой на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с инициативой провозгласить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
«Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом», — сказал Лавров. Трансляция его выступления велась в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что выполнение данной меры обусловлено одобрением в декабре прошлого года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной искоренению колониализма во всех его формах и проявлениях. По словам Лаврова, в настоящее время Африка и весь глобальный Юг переживают новый этап пробуждения, стремясь к окончательному обретению независимости, и Организация Объединенных Наций не должна оставаться в стороне от этих процессов.
Глава МИД России отметил, что Москва поддерживает деятельность Группы друзей в защиту Устава ООН, нацеленную на объединение усилий по противодействию неоколониальным и прочим дискриминационным практикам в отношении большинства государств мира. РФ призывает все независимые страны присоединиться к этому объединению.
В ходе этого же выступления Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жестким и решительным. Об этом заявил министр иностранных дел России и добавил, что у НАТО и Евросоюза (ЕС) не должно быть сомнений по этому поводу. Также Сергей Лавров напомнил, что президент Владимир Путин уже много раз опровергал такие заявления, отмечая, что обвинения в планах нападения на страны НАТО и ЕС ничем не подтверждены, хотя угрозы в адрес России звучат все чаще.
