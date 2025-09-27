Кириенко анонсировал выделение миллиарда из бюджета для родительских комитетов

На поддержку проектов родительских комитетов по всей стране ежегодно будет выделяться по одному миллиарду рублей. Финансирование станет частью комплекса мер для развития родительских инициатив и формирования единого воспитательного пространства. Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на марафоне Знание.Первые.
«Сейчас Правительство Российской Федерации заканчивает формирование бюджета. В соответствии с поручением Президента России на следующий год, а также на последующие заложено по миллиарду рублей на поддержку проектов, которые создают родительские комитеты по всей стране», — сказал Сергей Кириенко.
Заявление было сделано в рамках просветительского марафона Знание.Первые, организованного Обществом «Знание». Систематическая финансовая поддержка будет оказываться в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ, запущенного в 2024 году совместно с Министерством просвещения. Сергей Кириенко также анонсировал проведение первого Всероссийского съезда родительских комитетов в ноябре, где участники обсудят дальнейшее развитие конкурса. В 2024 году уже состоялись два сезона конкурса, по итогам которых поддержку получил 1215 проект из 89 регионов страны.
Ранее URA.RU сообщало, что в проекте федерального бюджета России на 2026–2028 годы основное внимание уделено демографической политике. Более 10 трлн рублей направят на поддержку семей: продлят материнский капитал до 2030 года с индексацией, введут ежегодные выплаты с возмещением части НДФЛ для родителей с двумя и более детьми и упростят использование остатка средств капитала. Общие расходы на эти меры за три года превысят 1,8 трлн рублей.
