Лавров прокомментировал возможность отказа Турции от российского топлива

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уважает позицию Турции по вопросам энергетического сотрудничества. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о возможности отказа Анкары от импорта российского газа и нефти по запросу Соединенных Штатов.
«Мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Турция откажется от приобретения российской нефти. Переговоры между главой Белого дома и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в четверг в Вашингтоне. Президент США подчеркнул, что президент Турции обладает возможностью сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине, передает 360.ru.
