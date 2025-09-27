Лавров прокомментировал возможность отказа Турции от российского топлива

Лавров: если Анкара откажется от российского топлива, РФ будет уважать ее выбор
Лавров заявил, что будет уважать решение Анкары даже в том случае, если Турция откажется от закупок российской нефти
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уважает позицию Турции по вопросам энергетического сотрудничества. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о возможности отказа Анкары от импорта российского газа и нефти по запросу Соединенных Штатов.

«Мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Турция откажется от приобретения российской нефти. Переговоры между главой Белого дома и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в четверг в Вашингтоне. Президент США подчеркнул, что президент Турции обладает возможностью сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине, передает 360.ru.

