27 сентября 2025

В МВД Германии заявили о замеченном рое дронов и высокой угрозе

Власти Германии всерьез обеспокоены участившимися случаями появления БПЛА
В небе над севером Германии был зафиксирован рой беспилотников, а исходящая от них угроза оценивается как высокая. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

«В земле Шлезвиг-Гольштейн ночью 26 сентября были замечены рои дронов. Существует угроза, которую можно оценивать как высокую. Тем не менее это нечто, к чему мы вынуждены отнестись серьезно, поскольку очень быстро из этого может возникнуть опасность», — приводит слова министра ТАСС.

При этом Добриндт уточнил, что пока речь идет скорее об «абстрактной» угрозе. Министр также сообщил о росте числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и пообещал уже осенью представить план по противодействию им.

Подобные инциденты с неопознанными беспилотниками ранее были зафиксированы и в Дании: в ночь на 27 сентября дроны появились у авиабазы Каруп и других военных объектов, а в последние дни сообщения о подозрительных БПЛА приводили к временной остановке работы аэропорта Копенгагена. Власти Дании усилили меры безопасности, а премьер-министр страны назвала ситуацию самым серьезным нападением на инфраструктуру за все время.

