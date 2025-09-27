27 сентября 2025

Выступление Xzibit на фестивале в Москве завершилось хитами

Исполнитель поблагодарил российскую аудиторию за теплый прием
Исполнитель поблагодарил российскую аудиторию за теплый прием

Американский рэпер Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) завершил свое выступление на фестивале экстремального спорта «Уличный драйв» исполнением хитов Paparazzi и What»s the Difference. Концерт прошел в московском олимпийском комплексе «Лужники».

«Я люблю вас! Скоро увидимся!» — заявил Xzibit. Его слова передает РИА Новости. В ходе концерта Xzibit исполнил свои самые известные композиции, включая Paparazzi — дебютный сингл с альбома At the Speed of Life, а также трек What»s the Difference, записанный совместно с Dr. Dre и Eminem.

Xzibit выступил в Москве впервые с 2019 года — тогда он участвовал в фестивале «Ритм моего города» на ВДНХ. В 2024 году исполнитель планировал концерты в нескольких российских городах, однако они были отменены. В 2025 году его выступление на фестивале «Уличный драйв» стало частью серии международных мероприятий, после чего артист отправится на музыкальный круиз Rock the Bells.

