Reuters: НАТО усилит наблюдение в Балтийском регионе

Североатлантический альянс (НАТО) объявил о наращивании военного присутствия в Балтийском регионе после того, как над территорией Дании были зафиксированы неопознанные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается в заявлении НАТО.
«В регионе Балтийского моря НАТО будет проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление НАТО. Меры безопасности будут усилены за счет дополнительных разведывательных платформ, систем наблюдения и минимум одного фрегата, оснащенного средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Отмечатеся, что, что новые платформы позволят проводить мониторинг воздушного пространства на большей площади, а использование современных средств ПВО повысит возможности реагирования на инциденты в регионе. Конкретные страны, предоставившие дополнительную технику в альянсе не называют.
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад сделал Балтику ареной необъявленной гибридной войны, передает RT. По словам Патрушева, диверсии на «Северных потоках» стали первым шагом к новому витку напряженности в районе Балтийского моря.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.