За сутки Камчатку потрясло 12 раз

Двенадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за последние сутки. Два из этих подземных толчков ощутили жители населенных пунктов полуострова. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
«За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Два из них ощущались жителями края», — проинформировали в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. В ведомстве добавили, что сутками ранее у берегов полуострова произошло 27 афтершоков магнитудой до 6,0.
Серия афтершоков продолжается после мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля 2025 года и стало одним из сильнейших за последние десятилетия. Тогда были повреждены здания и инфраструктура, часть жителей временно эвакуировали, а в регионе был введен режим ЧС природного характера. Усиление сейсмической активности сопровождается ростом вулканической опасности и ограничениями для населения и туристов.
