На Камчатке за сутки произошло 27 толчков из-за землетрясения

На Камчатке продолжаются толчки из-за летнего землетрясения
На Камчатке продолжаются толчки из-за летнего землетрясения

В Камчатском крае за минувшие сутки зафиксировано 27 афтершоков (толчки от основного землетрясения — прим. URA.RU) магнитудой от 3,6 до 6,0, два из которых ощутили жители региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации природного характера, введенный ранее решением главы субъекта.

«За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0. Два из них ощущались жителями края», — передает МЧС по региону. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства.

По информации ведомства, повышенная сейсмическая активность сохраняется на фоне работы сразу нескольких действующих вулканов — Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к ним. 

Серия афтершоков продолжается после землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Затем инцидент повторился в сентябре. Тогда произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов, сообщает «Национальная служба новостей». Афтершоки на Камчатке могут еще повторяться, передает RT.

Также в течение суток пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались к тушению техногенного пожара — огонь повредил баню площадью 10 квадратных метров в Елизовском округе. Помимо сейсмической активности в регионе также введен режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты. Ранее сообщалось о нападении животного на женщину прямо на  пришкольной территории.

{{author.id ? author.name : author.author}}
