В Молдове начались парламентские выборы

В Молдове стартовали парламентские выборы. С 7:00 по местному времени открылись все избирательные участки в стране и за рубежом. О начале голосования сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы.

«День выборов начался! С 7:00 все избирательные участки в стране и за рубежом (в зависимости от местного времени) открыли свои двери для избирателей. Приглашаем вас проголосовать!» — написали на официальной странице ЦИК Молодовы в одной из соцсетей. Первый пресс-брифинг комиссии запланирован на 8:00.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла постановление об отстранении партии «Великая Молдова» (Moldova Mare) от участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом стало известно в пятницу поздно вечером — накануне дня тишины, когда завершалась избирательная кампания, передает «Царьград».

