Задержки и отмены рейсов в России 28 сентября: онлайн-табло

Российская авиация продолжает сталкиваться с серьезными трудностями. По данным на 28 сентября 2025 года, в семи аэропортах России вводили временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Сейчас происходит ряд задержек и отмен рейсов. Подробнее о задержках рейсов — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 28 сентября
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары, Москвы (Жуковский), Пскова и Ярославля. Это отметил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 14 вылетов. Среди направлений — Самара, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Нижнекамск. Отменено два рейса в Санкт-Петербург. Посадку с опозданием совершат 20 рейсов. Среди направлений — Магнитогорск, Ереван, Алматы, Мурманск, Саратов, Минеральные Воды, Чебоксары. Отменены рейсы из Волгограда.
В Домодедово задержано 2 рейса в Дубай и Анталью. Отменен рейс в Бишкек. Прилетят с опозданием 14 рейсов. Среди направлений — Улан-Удэ, Томск, Норильск, Батуми, Шарм-эль-Шейх, Калининград.
Во Внуково задержаны 8 вылетов в Анталью, Хургаду, Псков, Монастир. С опозданием прилетит более 20 рейсов. Среди направлений — Тбилиси, Батуми, Самарканд, Ереван, Псков, Ярославль, Монастир, Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 5 рейса. Среди направлений — Астрахань, Калининград, Иркутск, Чита, Москва. Отменен вылеты в Москву и Тегеран. С опозданием прилетит 7 самолетов из Самары, Москвы, Мурманска, Худжанда, Новокузнецка, Иркутска, Астрахани.
Сочи
Массовая задержка рейсов происходит в сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова. На вылет задержано 6 рейсов в Москву, Челябинск, Самару, Нижнекамск, Новосибирск. Отменено вылет в Москву. На прилет выдержано больше 50 рейсов из Владикавказа, Омска, Уфы, Тюмени, Волгограда, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Новокузнецка, Москвы, Перми и Ульяновска. Отменены 5 прилетов из Москвы.
Екатеринбург
В Кольцово задержано 7 рейсов. Среди направлений — Анталья, Омск, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск. 15 рейсов прилетят с опозданием. Среди направлений — Самара, Бишкек, Баку, Душанбе, Владивосток, Омск, Санкт-Петербург.
