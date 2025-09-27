В пермском аэропорту более чем на 16 часов задерживают рейс до Антальи (Турция). Соответствующее изменение внесено в расписание Большого Савино.
«Номер рейса: ZF 863, Пермь — Анталья. Авиакомпания: Azur Air. Время вылета по расписанию: 16:30, 28.09. Расчетное время: 08:10, 29.09», — свидетельствует онлайн-табло аэропорта.
Редакция URA.RU направила перевозчику запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
Корреспонденты информационного агентства уже сообщали, что минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск бортов вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары, Москвы (Жуковский), Пскова и Ярославля. Из-за этого на маршрутах задерживают и отменяют рейсы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!