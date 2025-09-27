27 сентября 2025

В пермском аэропорту на 16 часов задержали перелет в Анталью. Фото

Время вылета по расписанию было скорректировано
Время вылета по расписанию было скорректировано Фото:

В пермском аэропорту более чем на 16 часов задерживают рейс до Антальи (Турция). Соответствующее изменение внесено в расписание Большого Савино.

«Номер рейса: ZF 863, Пермь — Анталья. Авиакомпания: Azur Air. Время вылета по расписанию: 16:30, 28.09. Расчетное время: 08:10, 29.09», — свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Редакция URA.RU направила перевозчику запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

Корреспонденты информационного агентства уже сообщали, что минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск бортов вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары, Москвы (Жуковский), Пскова и Ярославля. Из-за этого на маршрутах задерживают и отменяют рейсы.

Других изменений в расписании нет
Фото:

