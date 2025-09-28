Диаспора граждан Молдовы в России выступает за воссоединение двух стран. Об этом рассказала молдаванка Зинаида Савельева в беседе с корреспондентом URA.RU, добавив, что у Европы, которая стремится настроить республику против Москвы, ничего не получится.
«Я приехала, чтобы голосовать, чтобы Молдавия соединилась с Россией, как раньше было, когда было дружно, все любили друг друга. А сейчас Европа хотят нас разлучить, но не получится — все все равно мы в конце будем все вместе, поэтому победа за нами», — отметила Зинаида Савельева. «Очень хорошее настроение у всех. Все за дружбу, все за соединение. Мы рядом», — подчеркнула она.
В Молдове проходят парламентские выборы 28 сентября. В России действуют только два избирательных участка, в то время как в самой республике их почти две тыщи, а в других странах, например, в Италии или Германии — несколько десятков. За процессом выборов смотрят 3400 наблюдателей, из них почти тысяча — международные, без представителей России и СНГ.
На выборах представлены 23 конкурента в составе 15 партий. К выборам не был допущен блок «Победа», который планировала возглавить глава Гагаузии (автономии на юго-востоке республики) Евгения Гуцул. Однако ее обвинили в связях с Россией и приговорили к семи годам лишения свободы из-за якобы стороннего вмешательства в ее выборы на пост главы Гагаузии. Сама политик подчеркивает свою невиновность, а приговор называет «политической расправой».
