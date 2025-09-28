РЕН ТВ: бизнесмен Портнягин задолжал налоговой 800 миллионов рублей

Предпринимателю Дмитрию Портнягину начислили почти 800 млн рублей налогов. Это следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).
Задолженность Портнягина перед бюджетом составляет 799 869 172 рубля, отметили на телеканале РЕН ТВ со ссылкой на ФНС. Бизнесмен известен как основатель закрытого клуба Club 500 и инвестор сети премиальных банных комплексов Siberia.
Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в отношении Портнягина. По версии следователей, с 2018 по 2020 год предприниматель и его супруга Екатерина уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей и перевели свыше 91 миллиона рублей на счета третьих юридических лиц.
После возбуждения уголовных дел СК РФ поместил предпринимателя под домашний арест. Позднее меру пресечения смягчили, заменив ее на запрет определенных действий, поскольку Портнягин выплатил государству 188 миллионов рублей. По данным следствия, он полностью признал вину в уклонении от уплаты налогов, однако обвинения в легализации доходов продолжает отрицать.
