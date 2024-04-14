Кто такой Портнягин, который задолжал государству миллионы рублей

Блогера Портнягина обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей

14 апреля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Портнягин предстанет перед судом 15 апреля Фото: Телеграм-канал «Трансформатор» https://t.me/TransformatorTV На блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина завели уголовное дело по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег. Сначала сообщалось, что его долг составляет 64 миллиона рублей, однако позже стало известно, что его обвинили в неуплате 124 миллионов. О том, что известно о бизнесмене и деле, в котором он фигурирует — в материале URA.RU. Биография и путь Портнягина Будущий предприниматель родился в 1988 в Тынде Амурской области. Окончив школу, Портнягин перебрался в Благовещенск и поступил в филиал Московской академии предпринимательства. Уже в студенческие годы он стал зарабатывать, перепродавая товары, купленные в Китае. Этот опыт привел его к идее создания сервиса для растаможки китайских товаров, который он успешно продвигал через интернет-рекламу, положив начало своему первому капиталу. В 2008 году, переехав с супругой Екатериной в КНР, Портнягин зарегистрировал компанию Transitplus, предлагая услуги по упрощению таможенных процедур для российских предпринимателей. Через четыре года он запустил подкаст о торговле с Китаем, который быстро стал популярен среди специалистов в этой области. Вернувшись в Россию в 2015 году, предприниматель сначала присоединился к проекту «Бизнес Молодость», а затем начал свой путь в интернет-блогинге с каналом «Трансформатор» на YouTube, посвященном успешным людям и предпринимательству. За год благодаря активной рекламной кампании и продвижению канал набрал более 100 тысяч подписчиков, привлекая рекламодателей. Сегодня у «Трансформатора» более 1,46 миллиона подписчиков, Портнягин также активен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram. Как сооснователь бизнес-клуба Club 500, Портнягин создал платформу для развития предпринимателей, предлагая нетворкинг, образовательные программы, экскурсии и менторство. Помимо своей деятельности в блогинге и управлении клубом, Портнягин продолжает развивать свой бизнес-портфель, который включает банный комплекс Siberia, клуб премиальных путешествий Transformator travel, барбершоп Borodach, производство игрушек The Ugly Duck Toy, а также сервис по аренде премиальных автомобилей DEIZ. Задержание бизнесмена и его жены В telegram-каналах 11 апреля появились сообщения о задержании супруги известного бизнесмена и блогера — Екатерины Портнягиной. Согласно данным, причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты налогов. Тем не менее жену предпринимателя выпустили из Следкома спустя 15 часов после задержания. После задержания жены Портнягин вышел на связь из зоны спецоперации, где он находился с гуманитарной миссией, и пообещал как можно скорее выплатить всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей. Также сообщалось, что налоговая подала на блогера жалобу в Следственный комитет. По данным газеты «Коммерсант», на Портнягина пожаловалась налоговая инспекция Наро-Фоминского городского округа, где у бизнесмена было зарегистрировано ИП. Отмечается, что в июне и августе предприниматель был уведомлен о наличии налоговой задолженности. Уже 12 апреля Портнягин был задержан на выезде из зоны СВО и перевезен в Москву на допрос. Позже правозащитник бизнесмена Михаил Мушаилов сообщил, что блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 миллиона рублей. Также предпринимателя обвиняют в отмывании денег. Кроме того, 15 апреля состоится суд над предпринимателем. Судебные разбирательства В ответ на действия налоговой службы Портнягин подал иск в подмосковный арбитражный суд, чтобы оспорить предъявленные обвинения в судебном порядке. Заседание по делу назначено на 6 мая. Бизнесмен указал, что уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов физическим лицом. Он отметил, что основная часть долга была погашена им в августе 2022 года, а спор по штрафам и пеням перешел в судебную плоскость. Тогда же пресс-служба московского управления СК подтвердила факт возмещения ущерба Портнягиным. Ведомство также раскрыло информацию о подробностях дела, согласно которым с 2018 по 2020 год бизнесмен и его жена не уплатили более 124 миллионов рублей налогов, переведя 91 миллион на счета неопределенных юридических лиц. К невыплаченной сумме были добавлены штрафы и пени на общую сумму в 64 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина завели уголовное дело по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег. Сначала сообщалось, что его долг составляет 64 миллиона рублей, однако позже стало известно, что его обвинили в неуплате 124 миллионов. О том, что известно о бизнесмене и деле, в котором он фигурирует — в материале URA.RU. Будущий предприниматель родился в 1988 в Тынде Амурской области. Окончив школу, Портнягин перебрался в Благовещенск и поступил в филиал Московской академии предпринимательства. Уже в студенческие годы он стал зарабатывать, перепродавая товары, купленные в Китае. Этот опыт привел его к идее создания сервиса для растаможки китайских товаров, который он успешно продвигал через интернет-рекламу, положив начало своему первому капиталу. В 2008 году, переехав с супругой Екатериной в КНР, Портнягин зарегистрировал компанию Transitplus, предлагая услуги по упрощению таможенных процедур для российских предпринимателей. Через четыре года он запустил подкаст о торговле с Китаем, который быстро стал популярен среди специалистов в этой области. Вернувшись в Россию в 2015 году, предприниматель сначала присоединился к проекту «Бизнес Молодость», а затем начал свой путь в интернет-блогинге с каналом «Трансформатор» на YouTube, посвященном успешным людям и предпринимательству. За год благодаря активной рекламной кампании и продвижению канал набрал более 100 тысяч подписчиков, привлекая рекламодателей. Сегодня у «Трансформатора» более 1,46 миллиона подписчиков, Портнягин также активен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram. Как сооснователь бизнес-клуба Club 500, Портнягин создал платформу для развития предпринимателей, предлагая нетворкинг, образовательные программы, экскурсии и менторство. Помимо своей деятельности в блогинге и управлении клубом, Портнягин продолжает развивать свой бизнес-портфель, который включает банный комплекс Siberia, клуб премиальных путешествий Transformator travel, барбершоп Borodach, производство игрушек The Ugly Duck Toy, а также сервис по аренде премиальных автомобилей DEIZ. В telegram-каналах 11 апреля появились сообщения о задержании супруги известного бизнесмена и блогера — Екатерины Портнягиной. Согласно данным, причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты налогов. Тем не менее жену предпринимателя выпустили из Следкома спустя 15 часов после задержания. После задержания жены Портнягин вышел на связь из зоны спецоперации, где он находился с гуманитарной миссией, и пообещал как можно скорее выплатить всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей. Также сообщалось, что налоговая подала на блогера жалобу в Следственный комитет. По данным газеты «Коммерсант», на Портнягина пожаловалась налоговая инспекция Наро-Фоминского городского округа, где у бизнесмена было зарегистрировано ИП. Отмечается, что в июне и августе предприниматель был уведомлен о наличии налоговой задолженности. Уже 12 апреля Портнягин был задержан на выезде из зоны СВО и перевезен в Москву на допрос. Позже правозащитник бизнесмена Михаил Мушаилов сообщил, что блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 миллиона рублей. Также предпринимателя обвиняют в отмывании денег. Кроме того, 15 апреля состоится суд над предпринимателем. В ответ на действия налоговой службы Портнягин подал иск в подмосковный арбитражный суд, чтобы оспорить предъявленные обвинения в судебном порядке. Заседание по делу назначено на 6 мая. Бизнесмен указал, что уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов физическим лицом. Он отметил, что основная часть долга была погашена им в августе 2022 года, а спор по штрафам и пеням перешел в судебную плоскость. Тогда же пресс-служба московского управления СК подтвердила факт возмещения ущерба Портнягиным. Ведомство также раскрыло информацию о подробностях дела, согласно которым с 2018 по 2020 год бизнесмен и его жена не уплатили более 124 миллионов рублей налогов, переведя 91 миллион на счета неопределенных юридических лиц. К невыплаченной сумме были добавлены штрафы и пени на общую сумму в 64 миллиона рублей.