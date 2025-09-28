Приднестровцы массово ринулись на выборы в Молдову, образовалась пробка

На мосту через Днестр, соединяющем приднестровскую Рыбницу и молдавский город Резина, образовалась пробка из автомобилей граждан, стремящихся пересечь границу. Причиной скопления стало желание жителей принять участие в проходящих в Республике Молдова выборах. Об этом сообщил местный телеканал.
«Пробка на мосту Рыбница-Резина. В сторону молдавского города — очередь. Колонна продвигается медленно — полиция проверяет каждую машину», — указано в материале телеканала «Первый Приднестровский». Отмечается также, что проблемы вызвал также ремонт дорог.
Также проблемы происходят на мосту Каменка-Сенатовка. Там указано, что людей не пропускают из-за сбоя в программе.
Выборы в Республике Молдова проходят 28 сентября. Отмечается, что эти выборы станут важными для определения политической направленности страны — либо их позиция сблизится с позицией Запада, либо с позицией России.
