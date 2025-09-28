Во время проведения выборов были зафиксированы несколько десятков нарушений

За день проведения парламентских выборов в Молдове были выявлены десятки инцидентов. Об этом свидетельствует отчет Молдовской общественной правозащитной организации.
«Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтвержденных инцидентов», — указано в отчете организации Promo-Lex. Наибольшее число нарушений — необоснованное присутствие посторонних на избирательном участке или в радиусе 100 метров (10 случаев).
Произошло восемь случаев нарушения тайны голосования, шесть случаев неправильного хранения бюллетеней. Также произошло четыре попытки ограничить доступ наблюдателей или препятствовать свободному процессу наблюдения в пункте голосования. Помимо этого, трижды были обнаружены рекламные материалы и стенды на избирательном участке.
Несколько раз правозащитники замечали несоответствие людей удостоверениям личности. Также были замечены люди с организованной видеосъемкой на участках представителями конкурентов.
Парламентские выборы в Молдове проходят 28 сентября. Сообщается о 23 зарегистрированных кандидатах. От того, кто победит на выборах зависит дальнейший внешнеполитический курс страны — либо в сторону России, либо в сторону Запада.
