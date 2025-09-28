Додон: власти Молдовы готовы аннулировать результаты выборов

Додон призвал жителей Молдовы выйти перед парламент
Додон призвал жителей Молдовы выйти перед парламент Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

Власти Молдовы готовятся аннулировать результаты парламентских выборов по «румынскому сценарию», как было во время первого тура президентских выборов в Румынии в декабре 2024 года. Об этом заявил экс-президент Молдовы и лидер Патриотического блока Игорь Додон. 

«Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию (в декабре прошлого года в Румынии выборы президента были аннулированы после первого тура — ред.), я призываю завтра в 12.00 (совпадает с мск) всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы», — заявил Додон. Видео речи опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, на которых 101 мандат оспаривают 23 конкурента: 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Для признания выборов состоявшимися необходима явка трети избирателей из списков. Избирательный порог составляет 2% для независимых кандидатов, 5% для партий и 7% для блоков.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов в связи с многочисленными обвинениями во вмешательстве в избирательный процесс. По ее словам, подобных вмешательств было зафиксировано немало, однако решения о введении санкций находятся в компетенции соответствующих органов, передает МК. После посещения одного из избирательных участков Санду отметила, что Центральная избирательная комиссия уже на этой неделе предприняла определенные меры.

