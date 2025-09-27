27 сентября 2025

В помощь челябинским водителям на М5 выслали спецтехнику на борьбу с первым снегом. Видео

В помощь водителям в горах на трассе М5 в Челябинской области привезли спецтехнику по расчистке снега, впервые выпавшего в регионе этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«В горнозаводском районе на участке М-5 „Урал“ Москва—Челябинск с 1732-го по 1737-й километр ведутся работы по очистке дороги с использованием специальной техники. Сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме», — заявляет пресс-служба ведомства.

Водители в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» сообщают, что движение в направлении Миаса по трассе в сторону Уфы осуществляется без затруднений. Транспортные средства, следующие в сторону Челябинска, движутся медленно, при этом ДТП не зафиксировано. На мосту автомобили притормаживают, что приводит к образованию затора. На участке от Кусы до Миаса наблюдается снегопад, поэтому рекомендуется проехать этот отрезок до наступления вечера. Ожидается, что к ночи на дороге может образоваться гололед.

В горнозаводском районе Челябинской области первый снег привел к образованию заторов на автотрассе М5. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в окрестностях Уреньги, где снег продолжает идти и в настоящее время. В ночь на 29 сентября в южных районах области ожидаются обильные осадки в виде снега.

