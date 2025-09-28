Экс-президент Молдовы заявил о готовящихся фальсификациях на выборах

Власти Молдовы готовят фальсификации на зарубежных избирательных участках, отправляя избыточное количество бюллетеней для манипуляций с результатами парламентских выборов. Об этом сообщил сопредседатель оппозиционного Патриотического блока и экс-президент Молдовы Владимир Воронин.
«В типографиях уже нашли бюллетени со штампом „VOTAT“, то есть якобы уже проголосованные. Обычно за границей голосует около 300 тысяч человек, но на эти выборы отправили 800 тысяч бюллетеней», — заявил Воронин РИА Новости. Он подчеркнул, что разрыв в 500 тысяч голосов позволяет при необходимости «скорректировать» итоговые результаты, в случае если в самой Молдове произойдет провал, как это уже произошло на референдуме и во время выборов так называемого «мадам-президента».
По его словам, указания о фальсификациях направлены во все зарубежные диппредставительства, кроме стран СНГ. «Мы не ожидаем, что итоги выборов будут отражать волю граждан — их нарисуют те, кто держится за власть», — подчеркнул он.
В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, на которых 23 конкурента — 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата — борются за 101 мандат. Для признания выборов состоявшимися нужна явка трети избирателей. Пороги для прохождения: 2% для независимых, 5% для партий, 7% для блоков. Оппозиция, включая Патриотический блок, ранее обвиняла режим Майи Санду в репрессиях, включая аресты активистов и исключение партии «Сердце Молдовы» из кампании.
