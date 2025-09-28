Российский комик, снявший пародии на Зеленского, внесен в базу «Миротворца»*

Российский комик Макс Комикадзe, известный своими пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»* (признан в РФ экстремистским). Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Создатели «Миротворца» обвинили Комикадзe в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддержке России и распространении пропаганды. Пародии Макса Комикадзe на Владимира Зеленского начали выходить летом 2022 года.
В некоторых роликах участвовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В одном из самых известных эпизодов Зеленский, которого изображает Комикадзe, просит Кадырова принять его в батальон «Ахмат», но получает отказ. По информации сайта, в черный список также попала видеоблогер Елена Колотилова, выступающая под псевдонимом «Мама отличника».
Ранее в базе «Миротворца» также оказались двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России за предполагаемое «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность Украины. Данные детей, родившихся в 2023 и 2022 годах, были внесены по обвинению в «умышленном нарушении границы». Также в список добавили две россиянки в возрасте 5 и 13 лет по аналогичным причинам.
*»Миротворец» признан в России экстремистским ресурсом
