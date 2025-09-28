Российский комик, снявший пародии на Зеленского, внесен в базу «Миротворца»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине Комикадзе обвинили в покушении на суверенитет и целостность страны
На Украине Комикадзе обвинили в покушении на суверенитет и целостность страны Фото:

Российский комик Макс Комикадзe, известный своими пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»* (признан в РФ экстремистским). Об этом свидетельствуют данные ресурса. 

Создатели «Миротворца» обвинили Комикадзe в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддержке России и распространении пропаганды. Пародии Макса Комикадзe на Владимира Зеленского начали выходить летом 2022 года.

В некоторых роликах участвовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В одном из самых известных эпизодов Зеленский, которого изображает Комикадзe, просит Кадырова принять его в батальон «Ахмат», но получает отказ. По информации сайта, в черный список также попала видеоблогер Елена Колотилова, выступающая под псевдонимом «Мама отличника».

Ранее в базе «Миротворца» также оказались двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России за предполагаемое «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность Украины. Данные детей, родившихся в 2023 и 2022 годах, были внесены по обвинению в «умышленном нарушении границы». Также в список добавили две россиянки в возрасте 5 и 13 лет по аналогичным причинам.

*»Миротворец» признан в России экстремистским ресурсом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский комик Макс Комикадзe, известный своими пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»* (признан в РФ экстремистским). Об этом свидетельствуют данные ресурса.  Создатели «Миротворца» обвинили Комикадзe в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддержке России и распространении пропаганды. Пародии Макса Комикадзe на Владимира Зеленского начали выходить летом 2022 года. В некоторых роликах участвовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В одном из самых известных эпизодов Зеленский, которого изображает Комикадзe, просит Кадырова принять его в батальон «Ахмат», но получает отказ. По информации сайта, в черный список также попала видеоблогер Елена Колотилова, выступающая под псевдонимом «Мама отличника». Ранее в базе «Миротворца» также оказались двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России за предполагаемое «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность Украины. Данные детей, родившихся в 2023 и 2022 годах, были внесены по обвинению в «умышленном нарушении границы». Также в список добавили две россиянки в возрасте 5 и 13 лет по аналогичным причинам. *»Миротворец» признан в России экстремистским ресурсом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...