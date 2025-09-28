Россияне потратили рекордные 600 млн рублей на «козлиные тапки»

Shot: россияне потратили почти 600 миллионов рублей на тапки таби
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне в августе потратили 600 млн рублей на балетки таби с раздвоенным носком
Россияне в августе потратили 600 млн рублей на балетки таби с раздвоенным носком Фото:

В августе 2025 года россияне потратили рекордные 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской обуви с раздвоенным носком, которую в народе называют «козлиными тапками». Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это максимальный показатель расходов на обувь за последние четыре года.

«Россияне потратили 600 миллионов рублей на козлиные тапки», — сообщает telegram-канал Shot. По данным ЦРПТ, расходы на таби достигли пика за четыре года. Наибольшей популярностью обувь пользовалась в Москве и Санкт-Петербурге, где покупки составили основную долю. 

Таби — разновидность балеток с раздельным носком, обеспечивающая естественное положение пальцев ног. В Японии они использовались в традиционном костюме, но в последние годы стали глобальным трендом. В России их называют «козлиными тапками» из-за необычного вида, но спрос на них резко вырос, обогнав обычные категории расходов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В августе 2025 года россияне потратили рекордные 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской обуви с раздвоенным носком, которую в народе называют «козлиными тапками». Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это максимальный показатель расходов на обувь за последние четыре года. «Россияне потратили 600 миллионов рублей на козлиные тапки», — сообщает telegram-канал Shot.  По данным ЦРПТ, расходы на таби достигли пика за четыре года. Наибольшей популярностью обувь пользовалась в Москве и Санкт-Петербурге, где покупки составили основную долю.  Таби — разновидность балеток с раздельным носком, обеспечивающая естественное положение пальцев ног. В Японии они использовались в традиционном костюме, но в последние годы стали глобальным трендом. В России их называют «козлиными тапками» из-за необычного вида, но спрос на них резко вырос, обогнав обычные категории расходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...