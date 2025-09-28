Россияне потратили рекордные 600 млн рублей на «козлиные тапки»

В августе 2025 года россияне потратили рекордные 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской обуви с раздвоенным носком, которую в народе называют «козлиными тапками». Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это максимальный показатель расходов на обувь за последние четыре года.
«Россияне потратили 600 миллионов рублей на козлиные тапки», — сообщает telegram-канал Shot. По данным ЦРПТ, расходы на таби достигли пика за четыре года. Наибольшей популярностью обувь пользовалась в Москве и Санкт-Петербурге, где покупки составили основную долю.
Таби — разновидность балеток с раздельным носком, обеспечивающая естественное положение пальцев ног. В Японии они использовались в традиционном костюме, но в последние годы стали глобальным трендом. В России их называют «козлиными тапками» из-за необычного вида, но спрос на них резко вырос, обогнав обычные категории расходов.
