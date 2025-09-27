27 сентября 2025

Челябинский губернатор Текслер вдохновил гостя форума «УТРО» стать дипломатом

Общение с Алексеем Текслером вдохновило участников форума «Утро»
Общение с Алексеем Текслером вдохновило участников форума «Утро» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вдохновил участника форума уральской молодежи «УТРО», который проходит в Тюмени, стать специалистом в области международных отношений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события со ссылкой на слова юноши.

«После встречи с губернатором Челябинской области я твердо решил, что хочу стать дипломатом. Думаю связать свою жизнь с международными отношениями», — отметил участник панельной дискуссии.

На форуме Алексей Текслер рассказал о потенциале Челябинской области, ее вкладе в победу в Великой Отечественной войне и помощи Донбасу. В сессии, которая прошла 28 сентября, приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, заместитель руководителя Росмолодежи Станислав Аширов, заместитель генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Георгий Хикландзе и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках мероприятия Артем Жога сообщил о перезагрузке работы молодежного совета при представительстве полпреда. Он предложил перенести акцент с творческих проектов и молодежных активностей на решение приоритетных задач, стоящих перед страной. Также полпред сообщил, что в 2026 году «Утро» пройдет в Курганской области.

