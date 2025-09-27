СКР разберется в смерти жительницы Копейска, впавшей в кому после операции

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смерти жительницы Копейска Челябинской области из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба СК России.
«В марте текущего года женщина с жалобами доставлена в медицинское учреждение, однако мер к ее обследованию принято не было. Лишь через несколько часов пациентку направили в другую больницу. Впоследствии женщине проведена операция, но из-за несвоевременного хирургического вмешательства она впала в кому и спустя месяц скончалась», — говорится в сообщении ведомства.
Поводом для проверки стало обращение супруга погибшей, который выразил несогласие с действиями медиков и следствием. На данный момент расследование уголовного дела находится в производстве следователей регионального управления СК по Челябинской области. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ведомства по региону Константину Правосудову представить детальный доклад о ходе и результатах расследования. Центральный аппарат Следственного комитета взял исполнение поручения на контроль.
Александр Бастрыкин регулярно требует от руководства Следственного комитета Челябинской области представлять доклады по другим резонансным делам, связанным с нарушением прав граждан. Недавно он запросил результаты проверки по факту мошенничества с недвижимостью, из-за которого пострадал инвалид.
