Пермский «Амкар» уверенно обыграл нижнетагильский «Уралец-ТС»: Видео

Пермский футбольный клуб «Амкар» одержал победу над нижнетагильским «Уральцем-ТС» со счетом 2:0 в матче 23-го тура Второй лиги. Голы в составе «Амкара» забили Михаил Сухорученко и Лев Толкачев. Встреча состоялась 28 сентября в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.
«Игра была напряженной и равной. Победа с минимальным счетом 2:0 — закономерный результат встречи двух сильных команд. Отмечу эффективную игру футболистов, вышедших на замену — именно они повлияли на исход матча. Особенно доволен голом от центрального защитника Михаила Сухорученко — для защитников важно не только обороняться, но и использовать свои голевые моменты. Над реализацией моментов продолжаем работать, хотя сегодня команда создала много возможностей. Радует, что смогли забить со стандартного положения», — сказал исполняющий обязанности главного тренера ФК «Амкар-Пермь» Ярослав Мочалов. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Эта победа позволила красно-черным сохранить вторую позицию в турнирной таблице. До окончания первенства командам предстоит провести по три игры. Следующий матч пермяки проведут 5 октября на домашнем поле против екатеринбургского «Урала-2».
Ранее «Амкар» одержал уверенную победу над казанским «Рубином-2» со счетом 3:0 и сохранил вторую строчку в турнирной таблице, несмотря на поражение от лидера — дзержинского «Химика». После серии нестабильных результатов пермяки продолжают борьбу за сокращение отставания от первого места.
