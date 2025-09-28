UnHerd: арест активов России ускорит отказ стран от западных валют

Арест замороженных российских активов нанесет серьезный удар по доверию к европейской финансовой системе. Такое мнение высказал обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази. По его словам, инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца использовать около 140 миллиардов евро российских резервов для кредитования Украины может привести к негативным последствиям для статуса евро и всей экономики ЕС.
«Последствия предложения Мерца были бы далеко идущими. Помимо продления войны, в которой Европе невозможно победить, оно еще больше подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам», — говорится в статье Томаса Фази.
Обозреватель отмечает, что подобные действия усиливают риски для статуса евро как одной из мировых резервных валют. Он подчеркивает, что после заморозки российских активов в 2022 году центральные банки разных стран начали сокращать долю западных валют в своих резервах. В случае ареста российских средств эта тенденция может ускориться, а позиции евро на мировом рынке — ослабнуть.
Ранее Европейская комиссия выступила с предложением предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» в объеме 140 миллиардов евро, используя для этого замороженные на Западе российские активы. Согласно инициативе, Киев сможет оперативно получить необходимое финансирование, а возврат денежных средств будет осуществлен лишь после того, как Украина получит репарационные выплаты от Российской Федерации. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что изъятие замороженных российских активов невозможно осуществить без нарушения норм международного права.
