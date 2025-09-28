28 сентября 2025

Свердловчане смогут увидеть вагоны петербургское метро. Фото

В музей Верхней Пышмы доставят два вагона из петербургского метро
Вагоны прибудут в Верхнюю Пышму через несколько недель
Два вагона Петербургского метрополитена отправились в Верхнюю Пышму (Свердловская область), чтобы пополнить коллекцию музея техники. Уже через несколько недель оба состава приедут в город. Об этом рассказали представители метрополитена.

«Музейными экспонатами скоро станут два вагона — по одному моделей Ема-502 и 81-717», — рассказали в telegram-канале Екатеринбургского метрополитена. Оба состава раньше ходили на первой и четвертой ветках метро Санкт-Петербурга.

Ранее в музей Верхней Пышмы поступила необычная подлодка «Нептун». В мире аналогов такой техники нет. Примерно через год посетители смогут даже оказаться внутри субмарины.

