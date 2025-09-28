28 сентября 2025

«Известия»: новые переговоры США и России ожидаются уже в октябре

США и Россия планируют провести новый раунд переговоров уже в октябре, несмотря на ужесточение риторики Вашингтона в отношении Москвы на украинском треке. Основными темами встречи станут визовый режим, нормализация работы посольств и судьба дипломатической собственности. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах.

«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров «Известиям». Замглавы МИД Сергей Рябков добавил, что диалог продвигается сложно и медленно, но «свет в конце тоннеля начинает брезжить».

По данным «Известий», новая встреча может состояться в конце октября — начале ноября. Несмотря на резонансные заявления Трампа о возвращении Украины к «прежним границам» и обсуждение поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, эксперты считают, что эти шаги носят тактический характер и не свидетельствуют о намерении США прервать диалог по другим, стратегически важным темам.

В то же время ЕС и НАТО усиливают давление на Россию через «стену дронов», операции «Восточный страж» и обвинения в атаках БПЛА, что создает дополнительное напряжение. Однако российские и американские аналитики сходятся во мнении, что Москва и Вашингтон не могут позволить себе полный разрыв — особенно в условиях ядерного паритета и глобальной стабильности.

Ранее сообщалось, что Россия и США проведут третий раунд консультаций по двусторонним раздражителям этой осенью. По словам Лаврова, договоренность об этом была с госсекретарем США Марко Рубио, пишет RT.

