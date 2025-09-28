28 сентября 2025

Собянин: в Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве провели уникальную операцию
В Москве провели уникальную операцию Фото:

В Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента донорской кисти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале на платформе Max. По его данным, сложнейшее хирургическое вмешательство длилось девять часов и стало значимым событием для российской медицины.

«В Институте имени Н. В. Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных ее этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения», — написал мэр.

После завершения операции пациента перевели в реанимацию, где за его состоянием наблюдают врачи. По словам мэра, в дальнейшем пациента переведут в специализированное отделение пересадки почки и поджелудочной железы для продолжения восстановительного лечения и реабилитации. Собянин выразил благодарность медицинскому коллективу института за высокий профессионализм и пожелал пациенту скорейшего выздоровления.

Институт имени Склифосовского регулярно внедряет передовые технологии в области трансплантологии. По словам представителей учреждения, успешное проведение подобных операций расширяет возможности для восстановления утраченных функций конечностей и открывает новые перспективы для пациентов с тяжелыми травмами рук.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента донорской кисти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале на платформе Max. По его данным, сложнейшее хирургическое вмешательство длилось девять часов и стало значимым событием для российской медицины. «В Институте имени Н. В. Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных ее этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения», — написал мэр. После завершения операции пациента перевели в реанимацию, где за его состоянием наблюдают врачи. По словам мэра, в дальнейшем пациента переведут в специализированное отделение пересадки почки и поджелудочной железы для продолжения восстановительного лечения и реабилитации. Собянин выразил благодарность медицинскому коллективу института за высокий профессионализм и пожелал пациенту скорейшего выздоровления. Институт имени Склифосовского регулярно внедряет передовые технологии в области трансплантологии. По словам представителей учреждения, успешное проведение подобных операций расширяет возможности для восстановления утраченных функций конечностей и открывает новые перспективы для пациентов с тяжелыми травмами рук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...