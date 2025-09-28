Собянин: в Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти

В Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента донорской кисти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале на платформе Max. По его данным, сложнейшее хирургическое вмешательство длилось девять часов и стало значимым событием для российской медицины.
«В Институте имени Н. В. Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных ее этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения», — написал мэр.
После завершения операции пациента перевели в реанимацию, где за его состоянием наблюдают врачи. По словам мэра, в дальнейшем пациента переведут в специализированное отделение пересадки почки и поджелудочной железы для продолжения восстановительного лечения и реабилитации. Собянин выразил благодарность медицинскому коллективу института за высокий профессионализм и пожелал пациенту скорейшего выздоровления.
Институт имени Склифосовского регулярно внедряет передовые технологии в области трансплантологии. По словам представителей учреждения, успешное проведение подобных операций расширяет возможности для восстановления утраченных функций конечностей и открывает новые перспективы для пациентов с тяжелыми травмами рук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.