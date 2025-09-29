Депутат Гаврилов: работодатели обязаны индексировать зарплату россиян

В России работники, чьи зарплаты не индексируются в соответствии с ростом стоимости жизни, имеют право требовать перерасчета выплат и компенсаций Для бюджетных организаций индексация закреплена напрямую, а для коммерческих компаний — должна быть прописана в коллективном договоре или внутренних документах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
«По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями. Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности: премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты», — приводит слова Гаврилова ТАСС.
Депутат пояснил, что если доходы работника несколько лет не пересматривались, первым шагом станет изучение внутренних документов компании: положения об оплате труда, коэффициента индексации, упоминания данных Росстата. В случае их отсутствия сотрудник вправе обратиться к руководству с письменным заявлением. Если вопрос не решается внутри организации, можно направить жалобу в Государственную инспекцию труда.
При выявлении нарушений последует штраф и предписание устранить их. Работник также может обратиться в суд — при наличии доказательств (трудовой договор, внутренние акты, подтверждение роста цен и отсутствия изменений в окладах) суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. По словам парламентария, практика показывает: работодатели предпочитают устранить нарушение до того, как дело дойдет до суда, но при необходимости российское законодательство надежно защищает права работников на индексацию доходов.
С 1 октября 2025 года в России оклады работников федеральных учреждений и органов будут проиндексированы на 7,6% для компенсации инфляционных потерь. Эта мера распространяется на сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, а также на работников здравоохранения, образования, культуры и других сфер, финансируемых из федерального бюджета. Решение принято для поддержки уровня оплаты труда в госсекторе.
