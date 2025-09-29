ВСУ оставили умирать раненого наемника из США

Наемник ВСУ из США оказался под обстрелом своих же сослуживцев
Украинские военные оставили раненого американского наемника в зоне боевых действий под селом Малые Щербаки (Запорожская область) после неудачной атаки на российские позиции. Об этом сообщил штурмовик группировки «Днепр» с позывным Увар.

«Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться», — рассказал Увар, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что на крики российских военнослужащих раненый отвечал по-английски.

По словам бойца ВС РФ, столкновение произошло 9 мая 2025 года, когда отряд спецназа ГУР Украины, в составе которого находился иностранец, предпринял попытку прорвать оборону российских военных. Вместе с напарником Увар встретил огнем группу из двух штурмовиков, в числе которых был американец. По его словам, один из противников был уничтожен, второй — ранен в обе ноги. Попытка взять наемника в плен не удалась из-за массированного артиллерийского обстрела и атаки ударных дронов ВСУ по позициям российских бойцов. Увар отметил, что на участке было задействовано более 20 FPV-дронов, из-за чего российские военные были вынуждены эвакуироваться, не забрав раненого иностранца.

