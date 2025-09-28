В Пермском крае выпал первый снег

В Пермском крае впервые в этом сезоне выпал снег. Осадки были зафиксированы 29 сентября.
«Явление заметили жители поселка Северный Коммунар, расположенного в Сивинском муниципальном округе. Снег выпал крупными хлопьями и лег на еще не поблекшую зеленую растительность», — сообщает telegram-канал «Новости Перми и края» со ссылкой на подписчиков.
Согласно данным метеорологов, сентябрь 2025 года может войти в число самых холодных за последние годы для Пермского края. Ночью столбики термометров опускаются до отметки -5°С.
Ранее URA.RU сообщало о вероятности выпадения мокрого снега с дождем в Перми еще 27–28 сентября. При этом дневная температура воздуха должна была опуститься до +8°С.
