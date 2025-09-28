28 сентября 2025

В Пермском крае выпал первый снег

Первый снег выпал 29 сентября на западе Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Явление заметили жители поселка Северный Коммунар
Явление заметили жители поселка Северный Коммунар Фото:

В Пермском крае впервые в этом сезоне выпал снег. Осадки были зафиксированы 29 сентября.

«Явление заметили жители поселка Северный Коммунар, расположенного в Сивинском муниципальном округе. Снег выпал крупными хлопьями и лег на еще не поблекшую зеленую растительность», — сообщает telegram-канал «Новости Перми и края» со ссылкой на подписчиков.

Согласно данным метеорологов, сентябрь 2025 года может войти в число самых холодных за последние годы для Пермского края. Ночью столбики термометров опускаются до отметки -5°С.

Ранее URA.RU сообщало о вероятности выпадения мокрого снега с дождем в Перми еще 27–28 сентября. При этом дневная температура воздуха должна была опуститься до +8°С.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае впервые в этом сезоне выпал снег. Осадки были зафиксированы 29 сентября. «Явление заметили жители поселка Северный Коммунар, расположенного в Сивинском муниципальном округе. Снег выпал крупными хлопьями и лег на еще не поблекшую зеленую растительность», — сообщает telegram-канал «Новости Перми и края» со ссылкой на подписчиков. Согласно данным метеорологов, сентябрь 2025 года может войти в число самых холодных за последние годы для Пермского края. Ночью столбики термометров опускаются до отметки -5°С. Ранее URA.RU сообщало о вероятности выпадения мокрого снега с дождем в Перми еще 27–28 сентября. При этом дневная температура воздуха должна была опуститься до +8°С.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...