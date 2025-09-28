28 сентября 2025

В ХМАО на трассе легковушка залетела под экскаватор, есть пострадавшие

В ДТП в ХМАО пострадал подросток
В ДТП в ХМАО пострадал подросток Фото:

В Нижневартовском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими, среди которых 15-летний подросток. Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором NEW-HOLLAND, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«Авария случилась на автодороге „Нижневартовск — Радужный“. По предварительным данным, Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с экскаватором NEW-HOLLAND, который выполнял поворот налево. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира, в том числе 15-летний мальчик, получили травмы», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, экскаватор в момент столкновения двигался в попутном направлении и совершал разрешенный маневр. Специалисты проводят проверку всех обстоятельств и выясняют степень вины каждого участника аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ханты-Мансийска 29 сентября из-за мокрого снега, дождя и перепадов температур, на дорогах образуется гололед. В Госавтоинспекции окружной столицы предупредили водителей о высоком риске ДТП

