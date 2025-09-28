28 сентября 2025

В Перми продается элитная квартира по рекордной цене

В Перми стоимость квадратного метра достигла 447 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Владельцы жили в квартире полгода (архивное фото)
Владельцы жили в квартире полгода (архивное фото)

В Перми выставили на продажу четырехкомнатную квартиру стоимостью 55 млн рублей. Цена квадратного метра составляет 447,2 тысячи рублей. Что является рекордным для вторичного рынка Перми. Информация о жилье размещена на сайте бесплатных объявлений.

«Продается четырехкомнатная квартира от собственника. Проживаем в ней шесть месяцев. Квартиру делали для себя. Количество комнат — четыре. Площадь — 123 квадратных метра. Стоимость — 55 млн рублей», — сказано в объявлении.

Продавец уточнил, что в квартире есть большая кухня-гостиная, три спальни, в одной из которых находится собственный санузел, две гардеробные и постирочная. Жилье решили продать из-за личных обстоятельств.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки предпочитают покупать частные дома вместо просторных квартир. Спрос на жилье площадью больше 100 метров сильно ограничен.

© Служба новостей «URA.RU»
