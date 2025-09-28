Суд наказал подростка, который с разбега пнул школьницу в Нижних Сергах

Нижнесергинский райсуд Свердловской области наказал 15-летнего подростка, который с разбегу пнул школьницу и сломал ей ребра. Резонансная история произошла осенью 2024 года, ее финал URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Юношу признали виновным в покушении на грабеж и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По версии следствия, 30 сентября 2024-го парень вымогал у младшеклассника сто рублей. Второй эпизод произошел 11 ноября. Мальчик несколько раз ударил девочку, а затем разбежался и пнул ее.
«Суд назначил виновному наказание в виде года восьми месяцев лишения свободы условно. У него будет испытательный срок — два года», — уточнили в ведомстве. Родителей парня уже оштрафовали.
Ранее сообщалось, что парень пнул девочку ради видео в TikTok. По другой версии — школьница якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Все новости по теме — в этом сюжете.
