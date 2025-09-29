76-летняя женщина и ее малолетний внук погибли при пожаре после атаки БПЛА

Трагедия произошла в результате пожара, вызванным падением обломков БПЛА
Трагедия произошла в результате пожара, вызванным падением обломков БПЛА
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 29 сентября в городе Воскресенск Московской области в результате пожара, вызванного падением сбитого беспилотника, погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», — говорится в сообщении главы региона. Пожар произошел в результате атаки украинских беспилотников на регион.

По информации оперативного штаба, в результате атаки пострадали несколько жилых домов: зафиксированы повреждения остекления и фасадов зданий, а также перебои в уличном освещении. Ранее RT писал что по данным Минобороны в ночь на 29 сентября были сбиты 84 беспилотника, в том числе над Московским регионом. 

