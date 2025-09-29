Baza: число пострадавших при нападении на техникум выросло до трех

Количество пострадавших в результате нападения на техникум в Архангельске возросло до трех человек. Об этом сообщают telegram-каналы. Среди пострадавших — преподаватель русского языка, социальный педагог и студент. Нападавший был ранее отчислен за неуспеваемость.
«Число пострадавших в результате нападения на техникум выросло до трех. Это учитель по русскому, соцпедагог и один из студентов. Нападавший был в маске и перчатках», — пишет telegram-канал Baza.
Один из студентов, ставший свидетелем происшествия, поделился подробностями инцидента. По его словам, вместе с одногруппником он услышал крики, доносившиеся из коридора. Обернувшись, молодые люди увидели мужчину в маске и перчатках без пальцев, вооруженного ножом. Злоумышленник попытался покинуть здание техникума, однако дверь оказалась заперта на шпингалет. В этот момент двое преследовавших его человек нанесли ему несколько ударов, после чего он сорвал шпингалет и выбежал на улицу.
Студент и его знакомый бросились за ним в погоню. У ворот нападавший предпринял попытку нанести удар ножом одному из преследователей, однако тот успел увернуться, и злоумышленник продолжил бегство. Добежав до проезжей части, он вновь остановился. После слов студента «Бросай нож, тебе конец» нападавший снял маску и перчатки, выбросил нож. Молодые люди смогли его задержать и сопроводили обратно в техникум.
Утром 29 сентября студент, отчисленный из учебного заведения в Архангельске, проник на территорию техникума и из хулиганских побуждений нанес ножевые ранения сотрудницам учреждения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного из хулиганских побуждений.
