В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили сократить рабочий день для беременных женщин до шести часов с сохранением полной зарплаты. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более шести часов с сохранением полной заработной платы», — говорится в обращении депутатов. Их слова приводит «РИА Новости». По мнению инициаторов, это позволит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, которые негативно влияют на течение беременности из-за страха снижения зарплаты или потери работы.
Как пояснил Сергей Миронов, многие работодатели игнорируют особые условия труда для беременных женщин и зачастую вынуждают их работать в прежнем режиме или даже добиваются увольнения. Он подчеркнул, что беременность сопровождается значительной физиологической перестройкой организма, а восьмичасовой рабочий день может стать дополнительным риском для здоровья матери и ребенка.
Глава думского комитета Яна Лантратова также отметила, что инициатива связана с необходимостью создания реальных условий для повышения рождаемости. По ее словам, несмотря на запуск национального проекта «Семья», будущие мамы часто вынуждены выбирать между здоровьем ребенка и работой.
Ранее депутаты уже предлагали внести изменения в Трудовой кодекс РФ для поддержки семей. Сергей Миронов выступал с инициативой предоставить мужчинам оплачиваемый отпуск до пяти дней для сопровождения беременной супруги с 30-й недели, а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал ввести для отцов двухнедельный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.
