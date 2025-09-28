Свердловчанину, который бросил чайник в падчерицу, грозит 10 лет колонии

Против жителя Новоуральска, который бросил чайник с кипятком в 15-летнюю падчерицу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Как писало URA.RU, инцидент произошел 26 сентября. Отчим потребовал, чтобы девочка помыла посуду. Та отказалась, что привело мужчину в ярость.
Она получила серьезные ожоги и была экстренно госпитализирована. Сейчас потерпевшая находится в детской больнице Екатеринбурга в состоянии средней тяжести.
