Проигравшему выборы экс-депутату Челябинска грозят десятки штрафов за агитацию

Экс-депутату гордумы Челябинска Владимиру Корневу могут предъявить несколько десятков штрафов за нарушенное агитацией Корнева городское благоустройство. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам экс-депутат.
«Мне пришло больше двадцати писем с приглашением на заседания административной комиссии мэрии для дачи объяснений. Их не устраивает, что я размещал свою предвыборную агитацию как кандидат в заксобрание», — пояснил Корнев.
В мэрии считают, что размещением агитпродукции в неположенных местах Корнев нарушил правила благоустройства Челябинска. За каждый из выявленных случаев нарушений экс-депутату грозит штраф.
«Установлено, что физическое лицо Корнев Владимир Валерьевич допустил размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, что выразилось в размещении информационного сообщения „Корнев“ на опоре ограждения, расположенной по адресу: Челябинск, улица Сталеваров, 31», — сказано в одном из поступивших уведомлений. Таких адресов более двадцати.
В мэрии уверены, что в действиях Корнева усматриваются основания для составления протокола по ч. 5 ст. 3 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (размещение объявлений и иной информации в неустановленных местах на здания, инженерные коммуникации и другие элементы благоустройства). Санкция статьи на физлицо — от одной до трех тысяч рублей, однако, учитывая количество зафиксированных нарушений, для экс-депутата они могут вылиться в солидную сумму. Заседания административной комиссии состоятся в начале октября.
Корнев на выборах в ЗСО планировал выдвинуться на избирательном округе № 10 от «Справедливой России», однако партия выбрала другого кандидата — Юлию Кудашову. После этого он вышел из «СР» и примкнул к КПРФ. На выборах Корнев из пяти кандидатов занял последнее место. Мандат на округе достался единороссу Павлу Киселеву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!