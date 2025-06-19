Челябинский экс-депутат Корнев со скандалом покидает «Справедливую Россию»

Бывший депутат гордумы Челябинска, эсер Владимир Корнев подал заявление о выходе из партии. Об этом Корнев сообщил корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре.
«Я выхожу из партии, потому что на предстоящих выборах в ЗСО на моем округе „Справедливая Россия“ решила выставить другого кандидата. А я проводил агитационную работу на округе в течение последних 12 месяцев. Я очень сильно разозлен на партию, и партия лишится голосов моих избирателей», — сообщил Корнев URA.RU.
В настоящее время Корнев ведет переговоры с другими партиями, чтобы идти на выборы в ЗСО под их флагом. Если переговоры не приведут к успеху, Корнев намерен идти как самовыдвиженец. По словам Корнева, он также намерен принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся в следующем году.
Год назад Корнев баллотировался в гордуму Челябинска, однако проиграл выборы спикеру Металлургического райсовета Алексею Четвернину. В ходе кампании произошло несколько инцидентов с участием Корнева — он принял участие в драке, а также предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою поддержку. Последний случай сам Корнев назвал шуткой.
Это не первые инциденты с участием Корнева. В марте 2022 года после заседания Металлургического райсовета он напал на руководителя районной ячейки «Справедливой России» Рашида Гарипова: драка попала на видео. Корнев заявил, что перед этим однопартиец избил его до потери сознания в другом кабинете. В октябре 2023 года эсера, после неоднократных замечаний судьи о недопустимом поведении, силой вывели из зала приставы. Сначала он обвинил в произошедшем политических оппонентов, но потом публично извинился, когда скандал дошел до гордумы.
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