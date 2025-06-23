Самый скандальный депутат Челябинска вернулся в политику

Бывший депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев, со скандалом покинувший «Справедливую Россию», будет баллотироваться в заксобрание Челябинской области от КПРФ. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.
«Корнев пойдет на выборы по округу №10, который ему прекрасно знаком — это его родной Металлургический район. В силу известности и всем известной эксцентричности он серьезно осложнит кампанию кандидатам от других партий. А как максимум — вернется в политику уже на более высоком уровне», — рассказал инсайдер.
Ранее политик сообщал, что если не удастся договориться с какой-либо партией, он готов идти на выборы самовыдвиженцем. Также он анонсировал свое участие в выборах в Госдуму в 2026 году.
Год назад Корнев баллотировался в гордуму Челябинска, однако проиграл выборы спикеру Металлургического райсовета Алексею Четвернину. В ходе кампании произошло несколько инцидентов с участием Корнева — он принял участие в драке, а также предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою поддержку. Последний случай сам Корнев назвал шуткой.
Это не первые инциденты с участием Корнева. В марте 2022 года после заседания Металлургического райсовета он напал на руководителя районной ячейки «Справедливой России» Рашида Гарипова: драка попала на видео. Корнев заявил, что перед этим однопартиец избил его до потери сознания в другом кабинете. В октябре 2023 года эсера, после неоднократных замечаний судьи о недопустимом поведении, силой вывели из зала приставы. Сначала он обвинил в произошедшем политических оппонентов, но потом публично извинился, когда скандал дошел до гордумы.
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