Челябинский «Трактор» попытается вернуть должок московскому «Спартаку»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» после домашнего поражения со счетом 3:5 от московского «Спартака» снова встретится с москвичами, теперь уже на их льду. О том, чего ждать от игры, об истории противостояния и у кого больше шансов в противостоянии — в материале URA.RU.
История противостояния
Ожидается, что игра будет не менее яркой, чем в Челябинске. 21 сентября «черно-белые» уступили, по ходу игры ведя в счете 3:2.
Всего в истории «Трактор» и «Спартак» провели друг против друга 32 матча. Побед в основное время 11 против 12 в пользу «Спартака». Побед в овертайме 3:1 в пользу «Трактора». Побед в серии буллитов — 4 против 1 в пользу челябинцев. Шайбы 83:87 в пользу спартаковцев.
С чем подошли к игре
Обе команды еще ищут свою игру, которая не выглядит стабильной. Команда Алексея Жамнова сейчас находится на 7-м месте в Западной конференции, имея в активе 9 очков после 9 игр. Дружина Бенуа Гру занимает 4-е место на Востоке с 12 очками после тех же 9 игр. Последние игры у команд завершились по-разному. Если трактористы одержали победу в игре с омским «Авангардом» со счетом 5:1, то москвичи уступили дома «Шанхайским драконам» со счетом 1:3.
В целом из пяти последних игр «Трактор» уступил одну — как раз «Спартаку». Москвичи выиграли две игры — с «Трактором» и ЦСКА (по буллитам). Екатеринбургскому «Автомобилисту» «Спартак» уступил по буллитам, а магнитогорскому «Металлургу» — в овертайме.
На кого рассчитывать
В активе трактористов — нападающий Джошуа Ливо — он среди лучших бомбардиров и ассистентов начавшейся регулярки (4+7 в семи матчах). Пиеррик Дюбе набрал 7 очков (4+3). А Семен Дер-Аргучинцев набрал 100 очков в лиге, при этом 8 ассистентских баллов — в нынешнем сезоне.
Подтягиваются и защитники — Григорий Дронов в девяти играх набрал семь очков (4+3). Первую шайбу забросил защитник Джордан Гросс (1+3 в восьми играх).
Еще один аргумент в пользу «Трактора» — стабильная вратарская линия. Канадский вратарь Крис Дригер в этом чемпионате провел за «Трактор» шесть встреч, три из которых выиграл, и оформил один шатаут. Отразил 169 бросков (92,3%) при коэффициенте надежности 2,34. Сергей Мыльников отразил 98 бросков (92,5%) при коэффициенте 2,54.
К команде присоединится Михаил Григоренко, в этом сезоне проведший за «Трактор» только 3 игры и набравший в них 3 очка. Не поедет в Москву нападающий Михаил Рольгизер, получивший травму.
Сразу три лидера «Спартака» в последних 5 играх набрали по 5 очков. Это Даниил Орлов (2+3), Герман Рубцов (2+3) и Александр Пашин (1+4).
Прогнозы
Большинство букмекеров делают ставку на победу «Трактора». Коэффициент на нее на портале КХЛ 2,35 в основное время, а на победу «Спартака» — 2,65. Однако эксперты портала «Ставка TV» все-таки ставят на «Спартак».
Матч «Спартак» — «Трактор» начнется 30 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в 21:30 по уральскому времени. Трансляция будет вестись на ОТВ и KHL Prime.
