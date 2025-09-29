Конфликт на Украине, вероятно, закончится так же, как Первая мировая война — истощением ресурсов одной из сторон, что приведет к невозможности продолжать боевые действия. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая. Одна или другая сторона исчерпает запасы для ее продолжения», — указал Сикорский в интервью CNN.
Сикорский призвал Запад усилить экономическое давление на Россию и увеличить военную помощь Киеву, чтобы Москва осознала невозможность победы. По его мнению, это единственный способ добиться мирных переговоров.
Сикорский напомнил об изменившейся риторике президента США Дональда Трампа, ранее призывавшего Украину отказаться от территорий в обмен на мир. Трамп на сессии ГА ООН заявил о возможности возвращения Киеву всех земель с поддержкой НАТО и Европы. Сикорский отметил, что Украина пытается наносить ущерб России, атакуя нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее сообщалось, что в руководстве европейских государств выражают обеспокоенность возможностью возникновения крупномасштабного вооруженного противостояния на континенте, которое может напоминать события начала XX столетия. Об этом информирует одно из американских средств массовой информации, передает «Ридус». Согласно сведениям журналистов, европейские чиновники в неофициальных разговорах указывают на вероятность наступления так называемого «момента Франца Фердинанда».
